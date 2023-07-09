Teröristlerin korkulu rüyası savunmanın gözbebeği

TÜRKİYE'Yİ bölmek ve Suriye'de bir terör devleti kurmak isteyen ABD önderliğindeki Batı bloğu, Türkiye'nin terörle mücadele etmek için satın almak istediği Süper Kobra helikopterlerini yıllarca satmadı. Sonunda Türkiye sınıfının en iyisi olan Atak helikopterini üretti. Atak helikopteri askerlerimize yakın hava desteği verirken teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Dünyada havacılık sektöründe Türkiye'ye lig atlatan Helikopter projelerine beraber bakalım.

YAKIN HAVA DESTEĞİ

ATAK (T-129): Çift motorlu, 5 palli hafif taarruz helikopteridir. 1200 kg mühimmat taşıma kapasitesi mevcuttur. Toplam 118 adet üretilmesi planlanmaktadır. İlki 22 Nisan 2014 tarihinde teslim edilen helikopterlerden bugün 75 adet helikopter ordumuzda görev yapmaktadır. Filipinler'e 6 adet ihracat sözleşmesi imzalanmış 4 adedi teslim edilmiştir. Nijerya ile 6 adet ihracat sözleşmesi imzalanmış ve 2023 yılın sonunda ilk helikopter teslim edilmeye başlanacaktır. Pakistan ile 30 adet satış sözleşme yapılmış ABD'nin motor vermemesi üzerine iptal edilmiştir. Hizmete girmesi ile elimizde bulunan eski 32 adet Kobra helikopteri servis dışı kalmıştır. ABD'nin Apache helikopteri 250 milyon $, Bell ah-1z Viper modeli 75 milyon $, Atak ise 50 milyon $ satış fiyatına sahiptir. 11 ülke helikopter alımı ile ilgileniyor. TS-1400 yerli motor entegre edildiğinde 120 helikopter ihracatının yapılması muhtemel olarak gözüküyor.

DENİZ VERSİYONU DA VAR

ATAK 2 (T-929): Çift motorlu, 5 palli ağır taarruz helikopteridir. TCG Anadolu'da kullanılmak üzere deniz versiyonu da geliştirilmektedir. 1200 kg mühimmat taşıma kapasitesi mevcuttur. Üzerinde 12 adet güdümlü füzeyi taşıyabilmektedir. 14 adet motor temini için Ukrayna firması ile sözleşme imzalanmıştır. Rusya ile savaşın başlamasından sonra üretimin Eskişehir TEİ tesislerinde montaj olarak daha sonra ise tamamen Türkiye'de yapılabileceği değerlendirilmektedir. Teslim edilen iki motor ile imal edilen Atak-2 helikopteri 28 Nisan 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Kalan 12 motor ise 2024 yılına kadar teslim edilecek ve seri üretime 2025 yılında başlanacaktır. Maliyetinin 100- 120 milyon $ arasında olacağı tahmin edilmektedir. ABD malı Apache, Rus malı Mi-28 Hind kullanımda olan ağır taarruz helikopterleridir. Türkiye ve İtalya ise geliştirmek için çalışmaktadır. Şu anda başka hiçbir ülkede üretim için ciddi bir çalışma yoktur. 9 ülke Atak 2 helikopteri ile yakından ilgilenmektedir. Bu ülkelere ilk etapta 80 adet ihraç edilebileceği düşünülmektedir.

TUSAS'TA ÜRETILECEK

T 70 SKORSKY: Çift motorlu, 4 palli genel maksat helikopteridir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 22 adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6 adet, Özel Kuvvetler Komutanlığı 11 adet, Jandarma Genel Komutanlığı 30 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 20 adet, Orman Genel Müdürlüğü adet 20 olmak üzere toplam 109 adet 10 yıl içerisinde ABD lisansı altında Tusaş'ta üretilmesi planlanmıştır. % 95 yerlilik oranına sahiptir. Her türlü bakım ve ihtiyaç duyulan parçayı Türkiye üretebilecektir. Türk ordusunda halen yaklaşık 140 adet çeşitli modellerde Skorsky helikopteri bulunmaktadır. Sözleşme bedeli olarak 3,5 milyar $ ödenecektir. Bu fiyatın içerisine yedek parça, üretim tezgahları, lisans bedeli ve yedek motorların bedeli de dahildir. Orman Genel Müdürlüğü alacağı helikopterlerden 14'ünü TSK 3'ünü ise Jandarma Genel Komutanlığına devretmiştir. Şu ana kadar 8 adet T-70 helikopteri teslim edilmiştir.

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

GÖKBEY (T-625): Çift motorlu, 5 palli genel maksat helikopteridir. ABD motoru ile 2018 yılında ilk uçuşunu yapmıştır. ABD motoru ile imal edilen 3 adet helikopter jandarma genel komutanlığına teslim edilecektir. TS-1400 yerli motorla ilk uçuşunu 22 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir. 2024 yılında seri üretime başlanacaktır. TSK ve kamu kurumlarının yaklaşık 100 ad ihtiyacı olduğu değerlendirilmektedir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünya ordularında eskiyenlerin değiştirilmesi ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda en az 10.000 ad genel maksat helikopterine ihtiyaç olacağı tespit edilmiştir. 20 ülkenin Gökbey ile ilgilendiği bilinmektedir.

YERLİ MOTORLARLA

T-925: Çift motorlu, 5 palli 10 tonluk genel maksat helikopteridir. İlk uçuşunu 2024 yılında yapması, 2025 yılında TSK'ya 3 adet teslim edilmesi planlanmaktadır. Üretimin ilk fazında ATAK-2 helikopterinde de kullanılan Ukrayna motorları kullanılacaktır. 2. fazda ise yerli motorların kullanılması planlanıyor. TSK'nın ilk etapta 25 adet ihtiyacı olacağı değerlendiriliyor. Dünyada 10 yıl içerisinde 1500 adet bu sınıfta askeri helikopter ihtiyacı olacağı hesaplanıyor. Türkiye bu pazardan %10 pay almayı hedeflemektedir.