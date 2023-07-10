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Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

AA
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.

Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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