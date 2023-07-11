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Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Edinilen son dakika habere göre Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

NATO TARİHİNDE İLK

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından dünya, Başkan Erdoğan'ın kararını konuşmaya başladı. 3'lü görüşmenin ardından ise açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO tarihinde bir ilk olarak Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü'nün kurulacağını ifade etti.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

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