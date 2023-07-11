Türkiye’nin dediği oldu

Dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un yer aldığı üçlü zirvede; İsveç, terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yineledi. Zirve sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, "Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak" dedi.

NATO TARİHİNDE BİR İLK

NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını da açıklayan Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi. Türkiye de İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edecek ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacak.

NATO'DAN 7 MADDELİK AÇIKLAMA

DÜN akşam yapılan üçlü zirvenin ardından NATO'dan yayınlanan 7 maddelik mutabakat metninde özetle şu ifadeler yer aldı:

SON NATO Zirvesi'nden bu yana İsveç ve Türkiye, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek üzere yakın işbirliği içinde çalışmışlardır. Bu sürecin bir parçası olarak İsveç anayasasını değiştirdi, yasalarını değiştirdi, PKK'ya karşı terörle mücadele işbirliğini önemli ölçüde genişletti ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattı; tüm bu adımlar 2022'de kabul edilen Üçlü Memorandum'da belirtilmişti.

TERÖRE DESTEK VERMEYECEK

İSVEÇ ve Türkiye bugün hem 2022 Madrid NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de her yıl bakanlar düzeyinde toplanacak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturacak yeni bir ikili Güvenlik Mutabakatı çerçevesinde işbirliklerini sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır. İsveç, YPG/PYD'ye ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini bir kez daha yineler.

TERÖRLE MÜCADELE ÖZEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HEM İsveç hem de Türkiye terörle mücadelede işbirliğinin İsveç'in NATO üyeliğinden sonra da devam edecek uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda mutabık kalmışlardır. NATO, ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü'nü kurması da dahil olmak üzere, bu alandaki çalışmalarını önemli ölçüde hızlandıracaktır.

YAPTIRIM OLMAMALI

MÜTTEFİKLER arasında savunma ticareti ve yatırımına yönelik hiçbir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği ilkesine bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılması için çalışacağız.

İSVEÇ'TEN AKTİF DESTEK

HEM Türkiye hem de İsveç, ikili ticaret ve yatırımları artırmak için fırsatları azami düzeye çıkarmaya çalışacaktır. İsveç, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisi de dâhil olmak üzere Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini yeniden canlandırma çabalarını aktif olarak destekleyecektir.

MECLİS İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ

AVRUPA-ATLANTİK bölgesinin caydırıcılığı ve savunmasına ilişkin zorunluluklar göz önüne alındığında, Türkiye, İsveç'in Katılım Protokolünü TBMM'ye iletecek ve onaylanmasını sağlamak üzere Meclis ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

İSVEÇ'TEN AB, VİZE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ SÖZÜ

LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde toplantı sonrası basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA RESTİ BU SÖZLERLE ÇEKMİŞTİ: Türkiye'ye AB kapısını açın biz de İsveç'in önünü açalım

VİLNİUS'TA düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özetle şunları söylemişti: BU YANLIŞTAN DÖNÜN

ZİRVEMİZİ Ukrayna'daki savaşın küresel istikrarı ve güvenliğe yönelik menfi tesirinin arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş telakkisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız. İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. Bazı müttefiklerimizin haksız yere ülkemize uyguladıkları kısıtlama ve engellemeler bizi sınırlandırıyor. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

ŞEFFAF VE İYİ NİYETLİ

BİR diğer gündem maddemiz ise NATO'nun genişlemesidir. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda geçtiğimiz yıl imzaladığımız üçlü mutabakatla bir yol haritası hazırlandı. Finlandiya taahhütleri gereğince hareket ederek. Nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor.

KİLİT ROLÜMÜZ VAR

NATO misyon ve harekatlarına en çok katkı veren ilk beş müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, karada, denizde, havada, ileri teknolojilerden yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağlıyoruz. NATO'nun da sınırları olan Güney hudut bölgelerimizde ve ötesinde terörle mücadelemiz devam ediyor. Kitlesel düzensiz göç hareketlerinin önlenmesinde ve idaresinde küresel ölçekte kritik roller üstleniyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz.

BİZ TÜRKİYE'YİZ

50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı Avrupa Birliği üyesidir. Milletimizin bizden beklentisi var. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çat kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Zirvede yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim.