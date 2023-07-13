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Haberler Gündem Bakanlıktan müjde! 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek

Bakanlıktan müjde! 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı.

İHA
Bakanlıktan müjde! 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz ’Müzekart GNS’ verilecek

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.

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