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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile de görüştü.

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

PAVEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan daha sonra da Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

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