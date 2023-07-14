CHP’li Tuncay Özkan annesini toprağa verdi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Geçtiğimiz gün 75 yaşında hayatını kaybeden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan için Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sulhiye Özkan'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.