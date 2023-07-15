15 Temmuz milletin zaferidir

FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, MÜSİAD İzmir adına, 15 Temmuz dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Temur açıklamasında şunları söyledi: Türk milleti; 15 Temmuz gecesi, tarihinde hiç karşılaşmadığı alçak bir darbe girişimine maruz kaldı. Devlet içerisinde konuşlanmış bir grup hain, kendi halkına silah doğrulttu.

"MİLLET İRADESİ VE DEMOKRASİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve liderliği ile milletimizin verdiği demokrasi mücadelesi ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. Bugün, 21. Yüzyılda bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt'ten milli mücadeleye ve 15 Temmuz'a kadar kutsal Anadolu toprağını canıyla kanıyla bizlere vatan kılan, tüm şehitlerimizin bıraktığı miras olan Türkiye Cumhuriyet'ini korumak, kalkındırmak ve güçlendirmektir. 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Bugün, demokrasiye sahip çıkma günüdür.' dedik ve Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam ettik ve edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, 7 yıl önce bugün bu destana adını yazdıran kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.