Askeri araca binip darbecileri durdurdu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çardak Havaalanı önünde Denizli'den Ankara'ya asker sevkiyatını engellemek için askeri araca binerek direksiyonuna sarılan Elif Dağdelen, gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanı oldu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi için Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personel Çardak Havaalanı kullanılarak Ankara'ya götürülmek istendiği sırada askeri aracın önüne geçen çok sayıda vatandaş, demokrasiye sahip çıktı. Durdurulan askeri konvoydaki araca binerek direksiyona sarılan Elif Dağdelen'in çabaları da etkili oldu. Ev hanımı 2 çocuk annesi Dağdelen, darbe girişiminin yaşandığı gece TRT'de okunan sahte bildiriyi duyunca çocuklarını da alarak sokağa çıktığını, karakolun önünün bariyerle çevrili olduğunu görünce konunun ciddiyetinin farkına vardığını anlattı. Eve döndüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonundan yaptığı bağlantıyı izlediğini, sesini duyduğu anda gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Dağdelen, Erdoğan'ın "sokaklara inin" çağrısından sonra kimsenin kendisini durduramadığını söyledi. Kızı ve oğlu ile askeri konvoyu yakaladıklarında camı açarak askerlere "geri dönün" çağrısında bulunduğunu anlattı.

HAİNLERİ ENGELLEDİ

Havaalanına geldiklerinde, alana girmek isteyen askerlerin önüne geçtiklerini, bu sırada askerlerin şaşkınlık yaşadığını aktaran Dağdelen, olayı şöyle anlattı: "Arkadan gelenler de bize yetişmeye başladı. Askeri araçların önüne geçerek geçişlerini engellemeye çalıştık. 'Hayır giremezsiniz' dedik. Baktım iş ciddiye dönüyor, yanımdaki askeri aracın kapısını açık mı diye yokladım. Allah'tan kapı açıkmış. Kapı açılır açılmaz içeri daldım. Direksiyon başındaki asker bir süre beni içeri koymak istemedi, mücadele etti. Allah'a şükürler olsun insanlarımız çoğaldı ve hainleri engelledik."