Dakika dakika milletin zaferi

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi herkesin aklına kazındı ve asla unutulmayacak. O gece Türkiye'yi bölerek kaosa sürüklemeye çalışan FETÖ mensuplarının başarısız girişimi gerçekleşti ve çok sayıda kişi şehit oldu. O gün olanlar hiçbir şekilde unutulmadı. Bu darbe, başarısızlıkla sonuçlanan bir girişimdir ve onların planlamasına göre 03:00- 06:00 saatleri arasında darbe yapılacakken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgi edinmesiyle birlikte erkene çekildiği öğrenildi. Peki, 15 Temmuz 2016 gecesi dakika dakika ne oldu? Herkes nasıl tek yürek oldu.

İşte detaylar: 21.00: Darbeci Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makam odasına girdi. Tümgeneral Dişli, "Komutanım operasyon başlıyor. Öncelikle herkesi alıyoruz, taburlar ve tugaylar yola çıktı. Birazdan siz de göreceksiniz" dedi. Böylece darbeyi tebliğ etti. Bunun üzerine Orgeneral Hulusi Akar, söylenenlere tepki gösterdi. Bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini söyledi. Mehmet Dişli ise bu saatten sonra geri adım atmayacağını çok net bir şekilde belli etti. Odanın dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe, komutana müdahale etmeleri emrini verdi. Bu emirle birlikte Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş Abdullah Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan hep birlikte içeri girdi. Levent Türkkan'a içeri girer girmez oturmasını ve zorluk çıkarmamasını söyleyerek bağırdı. Genelkurmay Başkanı'nı zorla koltuğa oturttu, ardından bir bezle ağzını ve burnunu kapattı, o da yetmezmiş gibi ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan'ın silahı Genelkurmay Başkanı'na doğrultarak tehdit etti, Genelkurmay Başkanı da 'sık ulan' diyerek tepki gösterdi. 'Ne yaparsanız yapın, bu girişiminizi desteklemeyeceğim' diye karşılık verdi. 22.00: 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22:00 civarında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önü, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı binası, Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri, AK Parti binaları, köprüler, darbeciler tarafından kuşatılmak istendi. Harekete geçmişlerdi. İstanbul Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bir grup Jandarma Genel Komutanlığı askeri tarafından trafiğe kapatıldı. Aynı zamanda köprülerin trafiğe kapatılmasıyla eş zamanlı olarak Ankara'da F-16 tipi savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Buna ek olarak savaş uçaklarının uzun bir süre havada kalmasını sağlamak için de İncirlik Üssü'nden bir yakıt ikmal uçağı görevlendirildi. Tanklar da aynı zamanda İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ülkedeki bütün havalimanları da darbeciler tarafından uçuşa kapatıldı. Ama millet bunların yaşandığı fark ettiği anda ayaklanmaya başlamıştı. Tankların önüne geçen vatan evlatları teröristlere canı pahasına da olsa geçit vermedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafı giriş kısmında meydana gelen olaylarda Hasan Kaya, ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı, İsmail Kefal kafa travması sonucu, Şükrü Bayrakçı köprü yolu üzerindeki Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında tankla ezilme nedeniyle genel beden travması sonucu şehit oldu. 22.15: Kısa bir süre içerisinde Atatürk Havalimanı, örgüt üyesi askerler tarafından ele geçirilirken, 22.15'te de havalimanına giriş-çıkışlar kapatıldı. Darbeci askerler, uçuş kontrol kulesini ele geçirdi ve bütün uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak uçakların inişkalkış yapmaları engellendi. Askerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine havalimanına akın eden binlerce kişinin üzerine ateş etmekten hiç çekinmedi. 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit düşerken, onlarca kişi de yaralandı. Halkın direnişi karşısında askerler bu bölgeyi terk etti. 22.20: Ama aynı saatlerde darbe girişimleri her yerde devam ediyordu. Darbecilerin polise yönelik ilk hedef noktası Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü oldu. Askerler polise "teslim olun" çağrısı yaptı ama polis, teslim olmadı. 00.30'dan itibaren toplanmaya başlayan vatandaşlar ise bu bölgedeki askerlere tepki gösterdi. Askerler havaya ateş açarken vatandaşların tepkileri de arttı. Olaylarda Ümit Yolcu şehit olurken 16 kişi yaralandı. Askerler, vatandaşların tepkisi üzerine burayı da terk etmek durumunda kaldı. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana gelen olaylarda Mehmet Güder şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, önce Vatan Caddesi'ne gitti. Oradaki direnişin sonuç verdi ve darbeciler teslim oldu. Polis halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne yönlendirdi. Vatandaşlar işgale gelen askerleri protesto etti. Halkın üzerine ateş açan askerler ise o sırada Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi şehit etti. 22.50: Saat 22:50 civarında da Çengelköy Polis Karakolu önüne gelen askerler, beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Çıkan çatışmada gazeteci Mustafa Cambaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi şehit oldu. Başarılı olamayınca Kuleli Askeri Lisesi'ne kaçan darbeciler, buraya düzenlenen operasyonla yakalandı. 23.03: Saatler 23:03' ü gösterdiği sıralarda da darbecilerin zor kullanarak darbe faaliyetinin başına geçme teklifini kesin bir dille reddeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Mehmet Dişli, Fırat Alakuş, Abdullah Erdoğan, Onur Özdemir, Mehmet Aytaç, Halit Kazancı ile birlikte diğer darbeci 3 Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi tarafından 1-A kapısından çıkartıldı. Akar, yanlarında dört Özel Kuvvetler mensubu olduğu halde helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü'ne götürüldü ve bu bölgeden uzaklaştırıldı. 23.10: O sırada bir televizyon kanalına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, olayları "kalkışma" diye niteledi ve Türk ordusu içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bu saatten sonra da sokağa inen halk sayısı ciddi anlamda arttı ve televizyonlarda hep bu haberler verilmeye başladı. Olayı duymamış olanlar varsa da artık biliyordu. 00.00: Gece yarısı olduğunda Pilot Uğur Uzunoğlu ile birlikte F-16 kullanan Hüseyin Türk, bir bombayı Gölbaşı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attı. Bu olayın sonucunda 44 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı. Başkanlıkta 6 milyon 341 bin 879 lira zarar oluştu. 00:26: Darbe girişiminin yaşandığı zaman Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk canlı yayınına katıldı. Bu girişimin Türk silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün halkı meydanlara, köprülere ve havalimanlarına davet etti. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle de bütün ilçelerde camilerde selalar okutuldu. Bu çağrı üzerine binlerce kişi sokağa indi ve özellikle Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Darbeci askerlerin yönetimindeki uçaklar alçak uçuşlarla halkı sindirmeye çalışmaya da devam ediyordu. 01.00: Bu saatte de darbe girişiminde bulunan herkese Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 313. maddelerine dayanılarak resmen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı. Birkaç dakika içerisinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü darbeci askerlerin kullandığı savaş uçakları tarafından bombalandı. Hatta aynı saldırı belirli aralıklarla yapıldı. 02.00: A nkara'da darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin kontrolünde bulunan iki helikopter, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. O esnada İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın ve bütün siyasi kişilerin halkı sokağa davet etmesiyle evlerinden çıkan halk ile darbe girişiminde bulunan askerler arasında çatışma çıktı. Aynı zamanda bazı askerler, köprüyü geçmeye çalışan vatandaşların üzerine ateş açtı. Tankın da kullanıldığı, vatandaşlara ve polise yönelik saldırıda AK Parti'nin reklam kampanyalarını hazırlayan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok, polis memurları Münir Alkan, Kemal Tosun'un da aralarında bulunduğu toplamda 34 kişi şehit oldu. 02.21: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de vurarak çok sayıda polisin şehit olmasına neden olan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü. 02.50: Saat gece 3'e yaklaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimi konusu bütün siyasi parti milletvekilleri tarafından görüşülürken, TBMM F-16'lar ve askeri helikopterler tarafından bombalandı. Üstelik meclise yapılan bombalama saldırısı 4 defa tekrar edildi. Meclisin giriş kapıları yakınlarına sabaha kadar toplamda 4 bomba atıldı. 03:20: İstanbul'da da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları alçak uçuşa başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o saatlerde Atatürk Havalimanı'na geldi. Kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Erdoğan, "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketi. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadesini kullandı. 03.30: Darbeci askerler tarafından bir yayın kuruluşu basıldı ve girişim medyaya da yansıdı. CNN Türk'ün yayını kesildi, Hürriyet'in basımı ve Digiturk'un yayını durduruldu, TÜRKSAT Gölbaşı tesisleri bombalandı. Yine o dakikalarda eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerler, polisler tarafından etkisiz hale getirildi ve tutuklandı. 05.00: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara ve içinde bulunanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da darbecilerin darbe başarılı olduğunda kullanacakları sıkıyönetim planından harekete geçerek çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sonrasında İstanbul Vezneciler'de bulunan Belediye binasını kontrol altına alan askerler ile polis arasındaki çatışmalar da sabaha kadar devam etti. Çatışmalar sonucunda emniyet mensupları darbeci askerlerden binanın kontrolünü ele geçirdi. Ama bu süre içerisinde de şehit olanlar oldu. 06.40: Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan yaklaşık 50 kişilik darbeci askerler ellerindeki silahları bırakarak polise teslim oldu. Boğaz Köprüsü emniyet güçleri tarafından ele geçirildiği zaman Türk Telekom binasında bulunan darbeci askerler teslim oldu ve aynı zamanda Kuleli Askeri Lisesi'nden 80 öğrenci de gözaltına alındı. Jandarma Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesini elinde tutan 250 asker gözaltına alındı, 17 darbeci asker ise öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı'nı kontrolü altında bulunduran darbeci askerlere yapılan operasyonla beraber 700 silahsız er ve erbaş teslim oldu.