Darbecilerin İzmir’deki merkez üssü Çiğli’ydi

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde kilit nokta oldu. Darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğündeki 37 hain, darbe girişimi gecesi Marmaris'te olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmak için Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan helikopterle havalandı ancak suikast timi burada alçak emellerine ulaşamadı. Darbeci askerleri Marmaris'ten üsse geri götürmek için alçalan askeri helikopter çevredeki polislerin ateş açması sonucu Çiğli'ye geri dönmek zorunda kaldı.

SABAHA KADAR SÜRDÜ

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerin darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te saldırı düzenlemek isteyen "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönettiği suikast timi başta olmak üzere yurdun dört bir tarafında teşebbüste bulunan askerler yakalanarak adalete teslim edildi. Hain darbe girişiminin, Ankara ve İstanbul'un dışında en kilit noktalarından birini de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) askerlerinin bulunduğu 37 kişilik suikast timi, 15 Temmuz'da darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğünde Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde toplandı. Suikast için havalanan 3 helikopter, Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Helikopterlerden ateş açan ve ardından bölgeye inen maskeli ve ağır silahlar taşıyan darbeciler, Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ve polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit etti, 10 kişiyi yaraladı. Çatışma sabaha kadar sürdü. İçmeler mevkiinde ormanlık alana kaçan darbeci askerlerden 36'sı 17 gün boyunca hava ve karadan yürütülen operasyonda gruplar halinde yakalandı.

MENFEZ PAŞASI

'Çiğli üs imamı' olarak anılan ve bazı generallerin yaverlerinin atamasında aktif rol oynadığı, generalin 'Paşa' dediği eski başçavuş Zekeriya Kuzu, 25 Temmuz 2016'da Marmaris- Muğla karayolunda, beraberindeki darbeci askerlerle saklandıkları menfezde yakalandı. Suikast timindeki tek firari olan darbeci eski yüzbaşı Burkay Karatepe hakkında ise, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.

DARBECİ BAŞYAVER

Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Tümamiral Aydın Şirin ile misafiri Tümamiral Hasan Nihat Doğan'ı derdest eden darbeci askerler, iki generali Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na getirdi. Komutanlar, 16 Temmuz'da kurtarıldı. Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı ile eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın da darbe gecesinde üste oldukları tespit edildi.

BERTARAF EDİLDİLER

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in derdest edilmesini isteyen, İzmir'de sözde 'Sıkıyönetim komutanı' ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen de darbe karşıtlarınca gözaltına alındı. Bornova Jandarma Komando Tugayı'nda zırhlı araçlar, silah ve mühimmatları almak isteyen darbecileri ise dönemin Tugay Komutanı Semih Okyar'ın emriyle anahtarları saklayan er Emre Ev engelledi. Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne başyaver Ali Yazıcı'yı taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği adına kayıtlı 06 FY 8355 plakalı otomobil, 00.05 sıralarında gelirken aracın 16 Temmuz 11.27'de nizamiyeden çıktığı belirlendi. Eski Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın da saat 03.00'e kadar burada olduğu saptandı. Ege Ordu Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerler de komutanlıktaki darbe karşıtı askerler tarafından bertaraf edildi.