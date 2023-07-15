Dünya tarım sektörü Growtech’te buluşacak

Bu yıl 22-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech yerli ve yabancı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yıllardır örtü altı tarım sektöründe yerli ve yabancı binlerce firmayı ağırladıklarını ve önemli bir sektörel ivme yarattıklarını söyleyen Growtech Fuar Direktörü Engin Er, bu yıl yabancı katılımcı sayısı ve yabancı katılımcı metrekaresinin en yüksek noktaya ulaştığı bilgisini verdi.

İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

Growtech'te Uluslararası tarım profesyonellerini ve sektörün yerli yabancı büyük markalarını bir kez daha buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Er, "Growtech uluslararası tarım sektörünün en önemli ticaret ve pazarlama organizasyonları arasında yer alıyor. Yabancı katılımcı sayısının istikrarlı yükselişi Growtech'in dünya tarım sektörünün buluşma noktası olduğunu bir kez daha tescilledi. Profesyonel ziyaretçilere tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunuyoruz. Stratejik sektörlerin başında gelen tarımda ülkemizin gücünü ve küresel dünyadaki potansiyelimizi bir kez daha gözler önüne sermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Antalya'ya 25 bin gecelemelik ek bir konaklama sağladık. Fuar Antalya ekonomisi için de her yıl büyük katkı sunuyor" diye konuştu.

YATIRIMCININ BÜYÜK İLGİSİ

Geçen yıl ilk kez milli katılımla fuarda yerini alan Almanya'nın gördüğü yoğun ilgiden dolayı bu yıl stant alanını yüzde 100 büyüttüğünü belirten Engin Er, sözlerine şöyle devam etti: "Fuarın milli katılımlarla zenginleşmesi bizleri çok memnun ediyor. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayımız artıyor. Geçtiğimiz yıl 27 ülkeden katılımcıları ağırlamıştık. Bunun yanı sıra; Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Afrika, Çin ve Güney Kore milli katılım ile Growtech'te uluslararası tarım sektörü profesyonelleri ile bir araya gelmişti. Çin, özellikle pandemi sonrasında tekrar büyüme atağı gerçekleştirdi. Growtech'e katılan 120'den fazla ülkeden gelen ziyaretçileri ile birlikte Çin, dünya tarımına Growtech aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor. Çin, 100'e yakın firmasıyla Growtech 2023'e adeta damgasını vuracak. Fuara uluslararası firmaların talebi artarak devam ediyor. Almanya, İspanya, İtalya, Çin, Hollanda ve Güney Kore milli katılımla Growtech'te 2023 yılında da boy gösterecek." Growtech Fuar Direktörü Engin Er "Her yıl farklı ve sektörün geleceğinin konuşulduğu etkinliklere ev sahipliği yapan Growtech kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleşecek" dedi.

YENİ BAKIŞ AÇISI

Growtech Fuar Direktörü Engin Er şöyle konuştu: "Kendi alanında uzman konuşmacıların yanısıra kamu ve özel sektörün uluslararası temsilcilerini konferans ve etkinliklerde ağırlayacak olan Growtech, bunun yanı sıra; ufuk açıcı Tarım Sohbetleri'ne bu yıl da ev sahipliği yapacak. Growtech, tarım teknolojileri konusunda sorular sormaya, sorulara cevap aramaya ve yeni bakış açıları kazandırmaya devam edecek."

GROWTECH SÜRDÜRÜLEBILIRLIGI DESTEKLIYOR

Sürdürülebilirliğin katılımcılar ve ziyaretçileri ile bir bütün olarak sektör için giderek daha önemli olduğunu vurgulayan Engin Er, "Profesyonel ziyaretçilere tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunuyoruz. Etkinliğimizi daha sorumlu hale getirmek ve insanları sektörümüzdeki büyük zorlukların çözülmesine yardımcı olmak için istedikleri ağlar ve bilgi ile birleştirerek pazarlarımızın kendi sürdürülebilirliğini geliştirmesine yardımcı olmada bir rol oynamak istiyoruz. Bu sebeple, Growtech olarak tarımsal üretimin katma değerini artıran inovatif çalışmaları destekliyor, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Growtech tarımsal üretimin katma değerini artıran inovatif çalışmaları destekliyor. AR-GE faaliyetleri gerçekleştiren yenilikçi sektör çalışanlarını ve firmalarını teşvik etmek üzere ATSO-Fuar bünyesinde, Tarım İnovasyon Ödüllerini de organize ediyor ve ev sahipliği yapıyoruz" dedi.