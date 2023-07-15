O kara gecede Marmaris’te yaşananlar

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenlediler. Yapılan saldırıda, hainlerin planı suya düştü. Emellerine ulaşamayarak kaçan alçaklar, ormanlık alanda yakalandı. Yüce Türk adaleti suikastçıları yargı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.Darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Başkan Erdoğan, gelişmeleri yakından takip etti. Erdoğan, dik duruşuyla Türkiye'yi birbirine kenetledi ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Darbeci askerlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra geldikleri otele 3 helikopterden otele ateş açıldı. Ancak Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen komutasındaki hainler Marmaris'e ulaştığında Cumhurbaşkanı'nın uçağı İstanbul'a inmek üzereydi. Darbeciler, çevreye ateş açtı, yaralananlar oldu. Yaralananlar için gönderilen sağlık ekiplerine de ateş edildi. 03.30 sıralarında otele giren darbeciler, etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı koruma polislerinden Mehmet Çetin şehit düştü.Suikast timi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olmadığı anlayınca çekilme kararı aldı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri darbecilerin peşlerindeydi. Çatışmada İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Nedip Cengiz Eker şehit oldu.

17 GÜN OPERASYON

Darbeciler İçmeler'de ormanlık alana kaçtı. Güvenlik güçleri, yoğun çaba harcadı. Özel Kuvvetler Taburu, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığından özel eğitimli askerler, özel harekat polisleri, 6 helikopter, 3 uçak ve 2 insansız hava aracının desteğiyle 17 gün arama çalışması yürüttü, çok sayıda operasyon düzenlendi.

YAKALANDILAR

Suikast girişimi kapsamında 16 Temmuz'da Tuğamiral Namık Alper, Yarbay Yücel Ekizoğlu, Pilot Üsteğmen Özden Haydar Murat ve Albay Cenk Bahadır Avcı Muğla'da, Kurmay Pilot Albay Murat Dağlı, Pilot Albay Zeki Göçmen, Yarbay Davut Uçum, Kurmay Hava Yüzbaşı Ali Aktürk, Astsubay Üstçavuş Murat Gösterit, Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan, Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve Yüzbaşı Mehmet Cantaz İzmir'de gözaltına alındı. 12 asker Muğla'da tutuklandı. Marmaris'te yakalanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yakup Özcan ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ekrem Benli cezaevine gönderildi.