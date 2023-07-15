ÖTV sorunu ekim ayında çözülecek

1 Ekim'de TBMM açıldığında getirilecek ilk Torba Yasa'da ÖTV indirimi olacağını söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "Bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamıyoruz.

KASKO BEDELİ ÇOK YÜKSEK

ÖTV indirimiyle ilgili yasanın çıkacağına inanıyoruz. Bizim önerimiz, ÖTV'yi bir defalık yüzde sıfır yapacağınıza, sürekli olarak yüzde 10, yüzde 15 olarak uygulanmasıdır. ÖTV meselesi çözülürse pek çok esnafımız hemen aracını değiştirmeye hazır" diye konuştu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıla mahsus olmak üzere iki kat ödenecek olmasını sorun etmediklerini ancak kasko ve araç sigortası primlerinin yüksekliğinden yakınan Anık, "Motorlu Taşıtlar Vergisi, bizim araçlarımız için çok yüksek değil. Çünkü bizdeki araçların motor hacmi, en fazla 1600'dür. 2000 motora doğru yükselince, MTV daha çok artıyor. Yapacak bir şey yok, katlanacağız. Kasko fiyatlarının önüne geçmek mümkün değil. Geçmişte kaza yapmış bir arkadaşımıza kasko fiyatı çıkarmışlar, 85 bin lira.. Esnaf arkadaş kasko yaptırmadı tabii ki. Ben olsam ben de yaptırmazdım. Kaza yapmamış bir taksimizin kaskosu 20-25 bin lira aralığında. Sigorta bedelleri de aşağı yukarı 25 bin lira gibi. Kasko ve sigorta fiyatlarına baktığımızda, MTV bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Yani bizim belimizi büken, kasko ve sigorta bedelleri" diye konuştu

TAKSİDE çalışan bir şoförün aylık maliyetinin 20 bin lirayı geçtiğine vurgu yapan Başkan Anık, sigortalı olmak istemeyen şoförlerle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Şoförler, kendi hesabına çalışır. Gün içerisinde yaptığı hasılattan kendi payını alır, kalanını araç sahibine verir. Gel, maaşlı çalış desek, çalışmaz. Yeni asgari ücretin maliyeti, bugün 19 bin lira. Yemek ve diğer masraflarla maliyeti 20 bin lirayı geçiyor" dedi.

MESLEK LİSESİ ÖNERİSİ

ŞOFÖRLERİN kılık kıyafetleriyle ilgili şikayetler aldıklarını belirten Başkan Anık, meslektaşlarını uyararak bu konuda dikkatli olmalarını istedi. Başkan Anık, şoförlerin artık meslek liselerinde yetişmesini arzu ettiklerini, bu konuda bir proje geliştirdiklerini ve o projenin hayata geçmesi için çabaladıklarını şu sözlerle anlattı:

ŞOFÖRÜN MALİYETİ 20 BİN TL

"MESLEK liselerinde motor bölümleri vardır. Şoförlük bölümü de açılabilir, o bölümün içinde. Arkadaş isterse motorcu olur, isterse şoför olur. Hatta mezun olduğunda iki meslek sahibi olabilir. Böyle bir dal açılması lazım. Bizim İzmir'i çok iyi temsil etmemiz lazım. Bu projemizle ilgili hazırlığımızı yaptık ve bir milletvekilimizle de paylaştık. Vekilimiz, bu projemizin hayata geçirilmesi için üst yöneticilerle gerekli görüşmeleri yapacak." Araçlardaki kameraların özel hayatın gizliliğiyle alakalı bir şey olmadığına vurgu yapan Başkan Anık, yıl sonuna kadar herkesin kamera takması gerektiğini hatırlatarak "Baştan söyleyeyim, taksilerdeki kamera özel hayatı ilgilendirmez. Bakanlık, kamera takma şartını 2023 yılının sonuna kadar uzattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir karar alıp, henüz kamerası olmayan taksilere kamera taktırabilir. Bu konuyla ilgili Büyükşehir ile bir toplantı yapacağız.1000'den fazla aracımızda kamera var, arkadaşlar gönüllü olarak taktılar. Kameranın faydasını gören görüyor. Kaza yaptığında haklılığını kamera görüntüleriyle ortaya koyan çok arkadaşımız var. 2023'ün sonunu beklemeden herkes kamera taktırmalıdır."