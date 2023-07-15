Tesis yönetimi profesyonelleri İzmir’de bir araya geldi

Gayrimenkul ve tesis yönetimi sektöründe kurumsal çözümler sunan FCTU, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) ile Tesis Yönetimi ve Tedarikçileri Federasyonu (TYTFED) Başkan ve yöneticilerini İzmir'de ağırladı. FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay ve FCTU Tesis Yönetimleri Genel Müdürü Hüsamettin Yılmaz, Bayraklı'daki mega ofis alanını ziyaret eden TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı ve TYTFED Başkanı İbrahim Bozan'a FCTU'nun çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

DENEYİMLİ EKİPLE HİZMET

Sektörde yüzde yüz yerli bir firma olarak büyümeyi sürdürdüklerini belirten Gülçin Okay, yaklaşık bin metrekarelik bir alanda 70 gayrimenkul danışmanı ve 130'a yakın tesis yönetimi personeli olmak üzere; yaklaşık 200 kişilik deneyimli bir ekiple İzmir ve Ege'de hizmet verdiklerini kaydetti. Heyet, FCTU ziyaretinin ardından, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen Tesis Yönetim Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. İZTO'da Tesis Yönetimi ve tedarikçi hizmetler veren firmaların temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü İZTO 49 Gayrimenkul Faaliyetleri Komitesi Başkan Yardımcısı Gülçin Okay yaptı. Toplantının açılışında konuşan TYTFED Başkanı İbrahim Bozan, İzmir'deki sektörel buluşmanın sektörde itici güç yaratacağına dikkat çekti. Tesis yönetiminin dünyada 60 yıldan beri uygulandığını; fakat ülkemizde son yıllarda daha çok önem kazandığını dile getiren Bozan, "Sektörün tüm bileşenlerinin buluştuğu bir federasyon olarak, sektörü meslekleştirmek ve lisanslı hale getirerek daha da saygın bir kimliğe kavuşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

GELECEĞİN SEKTÖRÜ

Tesis Yönetimini geleceğin sektörü olarak nitelendiren FCTU Tesis Yönetimleri Genel Müdürü Hüsamettin Yılmaz da, sunumunda tesis yönetimi kavramı, kat mülkiyeti kanunu ve tesis yönetiminde profesyonel yaklaşımlar başlıklarında önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, "Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan "Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ile birlikte sektör artık yeni bir standarda kavuşacak" diye ifade etti.

2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Sektörün genelini değerlendirerek dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, "Ülkemizde yer alan binaların 20 milyona yakını apartman ve sitelerdeki toplu konut yaşam alanlarından oluşmaktadır. Ülkemizdeki tesis yönetim firmaları buradaki yaklaşık 5 milyon yaşam alanını yönetmektedir. Bu kapsamda tesis yönetim sektörünün oluşturduğu istihdam rakamı ise 2 milyon kişiye yakındır. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 2019 yılında kuruldu. 4 yıldır çok sayıda proje, zirve ve çalıştayları da hayata geçirdik. Ülkemizdeki tesis yönetici şirketleri bir belgeye ve mesleki yeterliliğe sahip olacak. Yani lisanslaşarak bir karneye sahip olacaklar. Yakın zamanda TOBB ile de bir işbirliği yapıp bu konulardaki toplantıları yurt çapında yaymayı da hedefliyoruz" dedi.