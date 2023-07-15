Türk milleti 15 Temmuz’da demokrasi için kenetlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'inci yıldönümünde İzmir iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden önemli mesajlar geldi. İş örgütleri ve sektör temsilcileri mesajlarında demokrasiye sahip çıkmanın ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın önemine dikkat çekti.

EŞSİZ BİR MÜCADELE

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkemizin en vazgeçilmez unsurlarından biri olan demokrasimize gerçekleştirilen darbe girişiminin 7'inci yılında, bu mücadelede canı pahasına vatanını savunan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum. 15 Temmuz 2016 günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlarımız eşi benzeri az görülecek bir mücadeleye imza attı. Dünyaya örnek olan, 7'den 70'e tüm vatandaşların, devletimizin tüm kurumlarının tek yürek olduğu bu mücadeleden aldığımız dersler bugünümüze ve yarınımıza ışık tutmaya devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için, gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında, nitelikli ve sağduyulu yetiştirmemiz gerektiğini belirtir, milletimizin böyle karanlık günleri bir daha yaşamamasını temenni ederim."

BÜYÜK BİR SINAVI GEÇTİK

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti, tarihinin en büyük zorluklarından biri ile sınandı. FETÖ kaynaklı hain darbe girişimine karşı, milletimiz tüm dünyaya ders olacak şekilde demokrasiye olan inancını ortaya koydu. Demokrasiye, iç huzura ve hukuk devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergiledi. Bu ülke, milleti, tüm kurum ve kuruluşları ile her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması adına aralıksız çalışmaya, gelecek nesillere refah içinde, huzurlu, güçlü bir ülke bırakma gayesiyle devam edecektir. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nümüzü kutluyor, canını siper eden vatandaşlarımız başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."

"DEMOKRASİ DERSİ"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Türk milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde iradesini demokrasiden ve özgürlüklerden yana ortaya koydu, tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Başka bir ifadeyle Türk milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiden vazgeçmeyeceğini, Cumhuriyet öncesi döneme dönmeyeceğini, kendi kaderini kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya net bir şekilde gösterdi. Kurtuluş Savaşında harici düşmanlara gerekli dersi veren Türk halkı, 15 Temmuz'da da emirleri yurtdışından alan FETÖ terör örgütüne, Kurtuluş Savaşı ruhuyla gerekli karşılığı verdi. Toplumların tarih içerisinde kırılma noktaları olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dik duruşuyla; "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur" diyerek devletimizle milletimiz arasında güçlü birlikteliği ortaya koymuş ve hainlerin emellerine ulaşmalarının yolunu tıkamıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı tekrarlamak istiyorum."

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, "15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türk halkı, verdiği mücadeleyle devletine sahip çıkmıştır. Türk demokrasisini hedef alan hain girişim, seçilmiş iradeyi korumak adına halkın gösterdiği direnişle geri püskürtülmüştür. İzmir Esnaf Teşkilatı olarak, devletin birliğini ve demokratik rejimi tehdit eden bu kara girişimi, en kuvvetli şekilde yeniden kınıyoruz. Esnaf sanatkarlarımız, bundan sonra da demokrasiyi sahiplenme noktasında iradesini sürdürecektir. Bu düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

"TÜRK MİLLETİ İZİN VERMEDİ"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yusuf Öztürk, "Yönetim Kurulu Başkanı2023 yılında 100. yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti, yedi yıl önce en kritik günlerinden birini yaşamıştır. Milletin iradesini gasp etmeye çalışan hain darbe girişimine karşı, 15 Temmuz'da Türk halkı demokrasiye sahip çıkmıştır. Milli iradeyi içselleştirmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkeyi karanlığa sürükleyecek hiçbir girişime geçit vermemiştir. Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize, kahraman gazilerimize, milli egemenliğe sahip çıkan 85 milyona şükranlarımızı sunarız" dedi.