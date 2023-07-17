Alev alev yanıyoruz

İZMİR/ ÇEŞME-MENEMEN

İzmir'in Kemalpaşa, Karabağlar, Menemen ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınlar korkuttu. Sıcak havanın etkisi ile makilik alanlarda çıkan yangınlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan Kemalpaşa'da plastik geri dönüşüm deposunda, Karabağlar'da ise bir markete ait depoda çıkan yangınlara kısa sürede müdahale edildi. Yangınlarda can kaybının olmaması ise sevindirdi.

DENİZLİ/ACIPAYAM

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı, alevler kısa sürede ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Dereköy'de önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 16 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.

HATAY/ BELEN

HAtay'ın Belen ilçesinde etkili olan orman yangınına, aralarında askeri helikopterlerin de bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel müdahale ediyor. Bazı evlerin yandığı bölgede ekipler, alevleri çembere almaya çalışırken Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki riskli yerlerde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının bahçe temizliğinden çıktığını değerlendirdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

BURSA/ YENİŞEHİR

YEnişehir'in Kavaklı ve Karacaali mahallelerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere, ihbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan, helikopterle ise havadan müdahale ediliyor.Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ilçeye bağlı menteşe bölgesine doğru ilerliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde makilikte çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

ANTALYA/ MANAVGAT

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 1,5 hektarlık makilik ve çalılıktan oluşan ormanlık alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, bölgede sera yapımında çalışan 2 işçi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Yangının sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

ADANA/ ALADAĞ

Adana'nın Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Çakalçukuru mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alandaki bir çardağın da zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

OSMANİYE SUMBAS

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dün çıkan orman yangını, 24 saatte söndürüldü; 400 dönüm alan zarar gördü.