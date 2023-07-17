Çakıroğlu cinayetinde 2. sanığın cezası onandı

İzmir'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) öldürülmesine ilişkin davada Cihat Babatonguz'un (33) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, istinaf mahkemesinde de onandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. Daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği anlaşıldığından istinaf başvuru nedenlerinin yerinde görülmediğine vurgu yaptı.Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıkmış, kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirmişti.