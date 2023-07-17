İkinci dalga sıcaklıklar geliyor

Son yılların en sıcak dönemini geçirdiğimiz şu günlerde uzmanlar yeni bir sıcak dalgası uyarısında bulundu. Uzmanlar şimdi de 'Karon' isimli ikinci bir dalganın geldiğini vurguladı. 19-23 Temmuz arasındaki dalganın Türkiye'yi de etkileyeceğini vurgularken, "Bu bölgelerde, yerel olarak birden fazla sıcaklık rekoru kırılabilir" denildi. İtalyan meteorolog Giulio Betti, hava sıcaklıklarının ülkesinin yanı sıra Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağı ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını ifade etti. Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.