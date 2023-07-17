Traktör terörü

Manisa Akhisar'da seyir halindeki traktör toprak zeminde devrildi. Kazada arka lastiğin altında kalan traktör sürücüsünün eşi 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre önceki gün saat 19.00 sıralarında Zeytinliova mahallesi istikametinden Yatağan mahallesi istikametine giden traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle eğimli toprak zemine çarpıp devrildi.

BABA OĞUL ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Meydana gelen kazada sürücü İ.D. yaralanırken yolcu olarak bulunan sürücünün eşi H.A. (71) traktörden düşerek sağ arka lastiğin altında kalıp hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri incelemesinin ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen traktörde bulunan 2 kişi, yaralı olarak kurtuldu. Kaza, Bağarası Mahallesi Sarıçay mevkiinde meydana geldi. Hulisi Ç'nin kullandığı traktör, Sarıçay Mevkiinde şarampole uçtu. Takla atan traktörün altında kalan sürücü Hulisi Ç. ve oğlu Özay Ç. kazadan yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansa Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Hulusi Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TIR İLE ÇARPIŞIP DEVRİLDİ

Denizli'de TIR'ın sürüklediği tahıl yüklü traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahıl yüklü Mustafa Duran (63) idaresindeki traktör, O.A. kontrolündeki TIR'la çarpışması sonucu sürüklenerek refüje girdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.