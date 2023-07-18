20 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi kurumun internet sitesinden yayımlandı. Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

EGE'YE YENİ ATAMALAR

Kararname sonrası Ege'de de birçok ilin başsavcısı değişti. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.