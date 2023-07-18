Türkiye’ye girmeye çalışan 1’i PKK’lı 4 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'te görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

SIRNAK'TAKİ OPERASYONLARDA TERÖR ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ŞIRNAK'TA terör örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.