Ciğerlerimiz yanıyor

TÜRKİYE günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'in ardından bir yangın haberi de Diyabakır'dan geldi. Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana, Mersin, Hatay, Balıkesir ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın ise 3'üncü günde de sürüyor.

6 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

6 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, gece 1 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek havadan yangını inceledi ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver'den bilgi aldı. Bakan Yumaklı, yangından etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

Vatandaşlar havyvanlarını alevlerden korumak için başka yerlere götürdü.

TİRE'DE ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI

BALIKESİR ve Kütahya illeri arasındaki bölgede çıkan orman yangını ise kontrol altında alındı. İzmir Tire'deki orman yangınında ise yaklaşık 20 hektar alan kül oldu. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangına üç helikopter, beş arazöz, iki dozer, iki su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangın köylülerin de yardımıyla saatler sonra kontrol altına alındı.

ORMANLARDA TERMAL KAMERA İLE DENETİM

MANİSA'DA ise orman yangınlarını önlemek ve olası bir durumda en hızlı şekilde müdahale etmek için orman sınırlarında hem drone termal kamera hem de dürbünle denetimler yapılıyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, havaların aşırı derecede ısınmasıyla denetim ve gözetimlerin sayısını arttırdıklarını belirterek, vatandaşların da yangın konusunda dikkatli olmalarını istedi. İnal, hasatlarını yapan çiftçilere de seslenerek, "Çiftçilerimiz hububat hasadını yaptıktan sonra direk yakmaya geçiyorlar. Nemin de az olmasıyla birlikte tabiri caizse barut yakar gibi her yer alev almaya başlıyor" dedi.