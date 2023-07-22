Arıcı aile kaza kurbanı Bal üretimi için kovan yüklü

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir TIR, lastik değişimi için yol kenarında park halinde olan arı kovanı yüklü 2 kamyonete çarptı. Kazada Edirne'ye bal üretimi için Muğlalı 4 arıcı hayatını kaybetti, TIR şoförü yaralandı. Kaza yerinde arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı. Kaza, önceki gün 04.30 sıralarında Keşan- Gelibolu kara yolu Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı. Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe (58), oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın (26) olay yerinde hayatlarını kaybetti, TIR sürücüsü Eren ise yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KURTARMA EKİBİNİ ARILAR SOKTU

Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Olaya müdahale eden ve arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.