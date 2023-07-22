Bugün ve yarın sıcaklık rekoru kırılacak

Türkiye'de neredeyse tüm bölgeleri etkileyen bunaltıcı havanın Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesi, hava sıcaklığının Ege Bölgesi'nde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkması ve özellikle bugün ve yarın yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu hafta sonu sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkarak yeni sıcaklık rekorunun kırılmasını beklediklerini ifade etti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ise, İzmir merkezinde hafta sonu hava sıcaklığı 38-39 derece, özellikle Bayındır ve Tire ilçelerinde ise hissedilen sıcaklığın 43-44 dereceyi bulacağını söyledi. Sıcak havanın özellikle bugün ve pazar günü daha da artacağının altını çizen Tağıl, "El Nino önümüzdeki 2024 yılına damgasını vuracak gibi. Normalde 9-12 ay devam etmekte ama bunun ne olacağını şimdiden söylemek çok erken" ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 40 DERECE OLACAK

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan 5 günlük hava tahmini raporuna göre; Bugün (Cumartesi) en düşük 27, en yüksek 38 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 41-42 derece olacak. Pazar günü en düşük 27, en yüksek 39 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 42-43 olacak. Pazartesi günü en düşük 28, en yüksek 39 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 42-43 olacak. Salı günü en düşük 25, en yüksek 38 derece olacak. Çarşamba günü ise en düşük 26, en yüksek 40 derece olacak.