CHP’li Günaydın skandal iddiaların merkezinde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve gelmesi sonrası hızla gücü ele geçirmeye başlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 4 sene içinde belediyenin vakıf ve şirketlerini tek başına yönetir hale geldi. İmamoğlu'nun mali ve siyasi açıdan fiili koordinatörü konumunda bulunan Günaydın, pek çok skandal iddianın da merkezinde bulunuyor. Partiye yakın kaynakların iddiasına göre Günaydın, belediyeye bağlı İstanbul Vakfı'nın kurbanlık et kesim, soğutma ve konserveleme işlemlerini yıllardır İzmir'deki yakın bir arkadaşının şirketine yaptırıyor, ihaleye katılmak isteyen diğer şirketlere ise çeşitli engeller çıkarıyor. Şirket sahibinin, işbirliği çerçevesinde İmamoğlu ile fotoğrafları ve konuşmaları da belediyenin internet sitesinde yer alıyor.