Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor

Kabine yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda, Körfez ülkeleriyle anlaşma, tahıl koridoru, ÖTV zamları gibi konular gündemde olacak. Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Körfez ziyareti detaylı olarak kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Bakanlar, bakanlıklarının çalışmaları hakkında Başkan Erdoğan'a brifing verecek. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi ve dış politikada yaşanan gelişmeler de ele alınacak.

ORTA VADELİ EKONOMİK PLAN

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.

KÖRFEZ TURUNUN ETKİLERİ ELE ALINACAK

3 gün süren Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu Kabine üyeleriyle istişare edilecek. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirilecek.

MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ

Çalışma hayatı kapsamında kamu toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme olacak. Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak, memurlar taleplerini çalışma bakanlığına iletecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEDBİRLER

Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri olacak. Başkan Erdoğan Körfez turu dönüşünde kira artışına dair önemli mesajlar vermiş ve gerekirse cezalar verilebileceğini dile getirmişti. Boş konutlarla ilgili de yasa hazırlığı da gündemde.

TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırılacak. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta ile dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan tahıl koridoru anlaşmasının devamlılığı için atılan adımlar konuşulacak.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine'de ele alınacak. İsveç'in ardından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı da gündemde olacak.

DEPREM KONUTLARININ SON DURUMU

6 Şubat depremlerinin ardından hayatın yeniden normale dönmesi ve depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ele alınacak. Ekim-kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirecek. Yerinde dönüşüm projesinin detaylarının da paylaşılması bekleniyor.