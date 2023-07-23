Netanyahu’ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz CUma günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun Türkiye ve Güney Kıbrıs ziyaretlerinin ertelendiği bildirildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.
Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.