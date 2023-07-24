Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplandı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Körfez ziyareti detaylı olarak kabine üyeleriyle paylaşılacak. Bakanlar, bakanlıklarının çalışmaları hakkında Başkan Erdoğan'a brifing verecek. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi ve dış politikada yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor. 3 gün süren Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu Kabine üyeleriyle istişare edilecek. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirilecek. Çalışma hayatı kapsamında kamu toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme olacak.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırılacak. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta ile dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine'de ele alınacak. İsveç'in ardından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı da gündemde olacak. Öte yandan depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ele alınacak.