Son Dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin desteği ile bu fırsatın ziyan olmasına izin vermeyeceğiz.

NATO Zirvesi tezlerimizi dillendirdiğimiz önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir toplantı oldu.

'TOGG'U DİĞER ÜLKELERİN YOLLARINDA DA GÖRECEĞİZ'

Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyareti çok verimli geçti. Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşma ile işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Şimdilik ülkemizin yollarını süsleyen Togg'u yakında diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız.

"KKTC'YE DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Lefkoşa'da 20 Temmuz coşkusunu onlarla paylaştık. Ercan Havalimanı'nın bir kez daha Kıbrıs Türk Halkına hayırlı olmasını diliyorum. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimizin baki olduğunu, artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık, kaçmayız. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Karşımızdakilerin dayatmalarına ısrar etmeleri yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır.

"SON FETÖ'CÜ DE HESAP VERENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Aziz milletim 15 Temmuz'un 7. sene-i devriyesini Beylerbeyi Stadyumu'nda idrak ettik. Minnet borcumuzu bir kez daha hatırladık, hatırlattık. O gece Türkiye sadece demokrasisine yönelik darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, işgal girişimini de püskürttü. Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırdık.

Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Karadeniz bölgemizdeki sel felaketine 7 bin 122 personel, 477 iş makinesi, 6 bin 323 diğer araç ve 2 helikopter ile müdahale ettik

Yangınlara karşı havada ve karada güçlü bir filo kurduk.

6 Şubat depremlerinin ülkemize maaliyeti 104 milyar doların üzerindedir.

Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz.

Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz.

Türkiye'yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir.

İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak ve uygulayacak bir politika izliyoruz.

Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz. Bunların ağırlıklı kısmını, varlık satışı değil, istihdama ve üretime dönük projeler oluşturuyor.

Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.

(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz.

Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz.