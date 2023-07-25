  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son Dakika... Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan ortak basın açıklaması

Son Dakika... Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan ortak basın açıklaması

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti. Görüşme ardından Başkan Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan dünyaya çağrıda bulunarak, "Bölgedeki kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir." dedi.

Son Dakika... Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan ortak basın açıklaması
Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Görüşme ardından Başkan Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.

Görüşmede Filistin'deki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldık.

Bölgedeki kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir.

Kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul edemeyiz. Filistinlilerin birlik ve uzlaşısı, bu süreçteki temel unsurlardandır.

BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA