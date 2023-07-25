Son Dakika... Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan ortak basın açıklaması

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Görüşme ardından Başkan Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.

Görüşmede Filistin'deki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldık.

Bölgedeki kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir.

Kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul edemeyiz. Filistinlilerin birlik ve uzlaşısı, bu süreçteki temel unsurlardandır.

BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır.