Çarşamba günü sıcaklıkta yeni rekor kırılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası bu haftada da İzmir'de etkisini sürdürecek. Hafta ortasında İzmir kent merkezinde termometrelerin 42 dereceyi göstermesi beklenirken iç bölgelerde ise 44 derecelere kadar çıkacak. Çarşamba günü ise yeni sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor. Nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıklar artacak. 27 Temmuz Perşembe gününden sonra hava sıcaklığının 37 dereceye, cuma itibarıyla ise 35 dereceye kadar düşeceği bildirildi.