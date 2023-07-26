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8 bin yıllık ‘Sayı Taşı’ ve ‘Balta’ bulundu

8 bin yıllık ‘Sayı Taşı’ ve ‘Balta’ bulundu
İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde yeni sezon kazı çalışmaları başladı, ilk buluntular ise 8 bin yıl öncesine ait sayı taşı ve taş balta oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon başladı. Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulundu. Bu kalıntılardan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlendi.
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