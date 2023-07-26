Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, "Biz engelsiz üniversite konseptimizi biraz daha üste taşımak için uğraşıyoruz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Kişisel çözümler sunan sistemlerimiz var. Akülü araçtan akıllı bastona kadar her türlü ihtiyacı sunuyoruz ve Üniversitemizin belli yerlerinde de yardım butonları var. Engelli arkadaşlarımız onlara basarak istedikleri gibi yardım çağırabiliyor. Buna ek olarak görme engelliler için özel konumlandırılmış navigasyon cihazlarımız var. Duyma engeli olan öğrencilerimizin de bütün testlerini yapıyoruz ve sonrasında da dijital kulaklıklarımızdan hediye ediyoruz. Böylece onlar da derslere katılabiliyor, ihtiyacı olan eğitimi alabiliyor. Amfilerimizin tamamında işitmeyle ilgili altyapı sistemleri kuruldu" diye konuştu. Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Üniversitemizin sosyoloji bölümünde engelli öğrencilerin eğitim materyallerinin karşılandığını ve bunun için de ödül aldıklarını belirtti.

HEDEF EKOLOJİK KAMPÜS

Bir başka projeleri olan ekolojik kampüsle ilgili çalışmalarının detaylarını da aktaran Prof. Dr. Mustafa Berktaş, şimdiden çok ciddi tasarruflar sağladığına dikkat çekti. Prof. Dr. Berktaş, "Biz ekolojik ve akıllı bir kampüs olmak istiyoruz. Bu sebeple yenilenebilir güneş enerji santralimiz var. KABEV ve KADEV olmak üzere dünya bankası destekli projelere girdik. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgenin taban suyu yüksek olduğu için buradan elde edilen suyu arıtarak sulamada kullanıyoruz. Sıfır atıkla da desteklediğimiz bu çalışma sonucunda yıllık 50 milyon tasarruf ettik" dedi. Sağlık ve teknoloji alanında da çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Berktaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Öğrencilerimiz bizi tercih ettikleri için mutlaka memnun olacaklar. Biz onlara her alanda ilerlemeleri için destek olacağız. Ayrıca yapay zeka sistemini geliştirerek gerekli konularda raporlamalar, veri çıkışları ve uyarılar almak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu mekanizmayı da ilk kez bu sene kullanacağız. Bir de 'Teknokent' oluşturacağız. Belirlediğimiz bölgeyi sağlık ve teknoloji alanı yapmak istiyoruz. Çünkü bir yandan da üçüncü basamak bir sağlık hizmeti veriyoruz. Buna ek olarak teknolojiyle birleştirdiğimizde çok güzel ve eşsiz çalışmalarımız olacak." Öğrenci sayılarının artmasından memnun olan Prof. Dr. Berktaş, bu sene yapılacak tercihler arasında Bakırçay Üniversitesi'nin mutlaka yer alması gerektiğini de vurguladı.