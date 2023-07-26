Öğrencilere tercih uyarıları

Öğrencilerin tercih dönemlerinde en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi sıralamaların nasıl yapılması gerektiği. Çünkü genel olarak bakıldığında öğrenciler sıralamaları yanlış yaptığında bazı sıkıntılar yaşıyor ve sonrasında da istemedikleri bir bölüme geçmek zorunda kalıyor. Bunun yaşanmaması için de uzmanlar uyarıda bulunuyor.

'NE İSTEDİKLERİNİ BİLMELİLER'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı. Bu noktada da uzmanların bazı uyarıları bulunuyor. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken konular bilinirse, öğrenciler de doğru bir şekilde çalışmalarını yaparlar ve böylece istedikleri bölümleri kazanabilirler. Öncelikle öğrencilerin acele etmemeleri gerekiyor. Telaş yapılmamalı ve bütün üniversiteler araştırılmalı. Tercih yaparken de sıralamalara dikkat edilmeli. Bu noktada yapılan yanlışlardan birisi sıralama yerine puanlamanın önemli olduğunun düşünülmesi. Uzmanlar konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Gençlerimiz çok önemli bir süreci atlattı. Bu sebeple de yapacakları araştırmalar büyük önem taşıyor. Eğer bütün listeyi doldurmaya çalışırlarsa ve doğru araştırmazlarsa yanlış tercihler yapabilirler. Adaylar ne istediklerinden emin olmalılar." Aynı zamanda uzmanlar, tercih yaparken mesleklerin geleceklerinin de nasıl olacağının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor.