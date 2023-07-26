‘Önlem amaçlı boşalttık’

Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de önceki akşam saatlerinde çıkan orman yangınının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangının herhangi bir yerleşim alanına sıçramadığını belirterek, "Kemer Devlet Hastanesi'nde bir sıkıntı yok. Önlem amaçlı boşaltıldı." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 11 uçak 22 helikopter 62 arazöz 512 personel sevk edildiğini söyledi, "Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

KEMER'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya ve Kemer'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangın açısından riski yüksek bir dönem yaşandığını belirterek, "Nem oranının düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Gün içerisinde farklı illerimizde yangınlar oldu. Orman Genel Müdürlüğümüz ve yardımcı olan devletimizin diğer kurum kuruluşlarıyla beraber kontrol altına aldık. Şu anda Kemer'deki yangınımız devam ediyor. İnşallah bu yangını da sabah gündoğumu itibarıyla havadan yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alırız diye temenni ediyoruz" diye konuştu.