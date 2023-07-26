Özgener: Öğrencilerimizi tüm imkanlarımızla destekliyoruz

Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatında 22 yılı geride bırakan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 76 ülkeye açılan başarılı mezunlarıyla fark yarattı. Yurt dışında kendi işini kuran ya da uluslararası şirketlerin gözdesi olan 500'ü aşkın İEÜ mezunu, yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek küresel çapta değer oluşturdu. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "En büyük zenginliğimiz, yetenekli ve girişimci gençlerimiz. Yeteneklerimizin küresel değer üretmesi için eğitimi çok önemsiyor, öğrencilerimizi bütün imkanlarımızla destekliyoruz. Üniversitemizde yeni başarı hikayelerinin yazılması amacıyla projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de, üniversite- şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir'i oluşturan İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerini 'kesintisiz burs', 'garantili staj', 'küresel bağlantı' ve 'referanslı iş' olmak üzere 4 temel başlıkta destekliyor. 90 bin üyeli İzmir Ticaret Odası'nın gücünü arkasına alan İEÜ, 'garantili staj' projesiyle de öğrencilerine, nitelikli firmalarda staj yapma, bu sayede iş yaşamını tanıma fırsatı sağlıyor.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Tam 188 üniversite ile uluslararası anlaşması bulunan İEÜ, öğrencilerine dünyaca ünlü üniversitelerde kendini geliştirme imkanı da yaratıyor. Türkiye ekonomisine güç katan nitelikli firmalarda, deneyimli isimlerle çalışabilen, yurt dışına kolaylıkla açılabilen ve henüz okurken iş dünyası ile yakın ilişki kurabilen İzmir Ekonomili gençler, yaşıtları arasında fark yaratarak bir adım öne çıkıyor. Bunlara ek olarak, öğrencilerini mezun olmadan önce iş insanlarıyla bir araya getirmek amacıyla 'Üç Kuşak Usta-Çırak' projesini de başlatan İEÜ, bu projeyle 885 gence ulaştı. Türkiye'de ilk kez uygulanan projeye 'çırak' olarak dahil olan her öğrenci, ileride çalışmak istediği sektörden bir isimle (usta) eşleştirildi. 8 dilin konuşulduğu kampüsünde, dünyanın en iyi üniversitelerinde kariyer yapmış tam zamanlı 600 akademisyen ve alanlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sektör tecrübesine sahip 335 akademisyenin görev yaptığı İEÜ, birçok bölümde de Türkiye derecesine ulaşan nitelikli gençleri bünyesine katmaya devam ediyor.

YENİ KAMPÜS HEYECANI

İzmir Ekonomi Üniversitesi, kente dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir yerleşke kazandırmak hedefiyle Güzelbahçe'de inşa edeceği yeni kampüsün projesini de belirledi. Türkiye'ye örnek olacak yerleşkenin tasarımı, ulusal ve tek aşamalı bir yarışmayla oluşturuldu. Türkiye genelinde 52 proje, yarışmanın 19 kişilik jürisi tarafından üç aşamada değerlendirildi. Uzmanların görüşleri sonucunda; Mimar Kerim Miskavi'nin ekip başı olduğu, Yüksek Mimar Elif Sarpaşar, Yüksek Mimar Şehir Plancısı Sabriye Derya Yüce ve Peyzaj Mimarı Cansu Güreser'e ait proje, birinciliğe layık görüldü. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretme teknolojilerinin kullanıldığı, enerji performansları optimize edilmiş binaların bulunduğu, yerleşke içi ulaşımın karbon emisyonsuz araçlarla yapıldığı, sosyal ve spor alanlarıyla fark yaratan yeni kampüste, İzmir Ekonomili gençler geleceğe en iyi şekilde hazırlanacak.

YETENEKLİ VE YENİLİKÇİ GENÇ

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversite olarak başarı çıtasını sürekli artırdıklarını söyleyerek, "Gençlerimizin ve akademisyenlerimizin rahatlıkla projeler üretebildiği, onları destekleyen ve uygun teknolojik altyapıyı sunan bir üniversite oluşturduk. Bu yapılanların geri dönüşünü de aldık. Vakıf üniversiteleri arasında hızlı bir yükseliş gerçekleştirdik. Genç, yetenekli ve yenilikçi beyinlerin bizleri tercih etmelerini sağladık. 70 farklı şehirden öğrenci, 2022 yılında İzmir Ekonomili olmayı başardı. Akademik kadrolarımızla beraber ülkemizin bilim ve teknolojisine sağlayacakları katkıları umutla bekliyoruz" dedi.

14 BÖLÜM AKREDİTE OLDU

Başkan Özgener, üniversitedeki birçok bölümün akredite olarak eğitim kalitesini kanıtladığını ifade ederek, "Üniversitemizde verilen eğitimin kalitesini belgelemek amacıyla bölümlerimizin akreditasyonu için çalışmalar yürütüyoruz. 2022 yılı itibariyle tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde ortalama 8 bölüm akrediteyken, üniversitemizde 14 bölümümüz akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Başarı çıtasını daha da artırarak eğitim yolculuğumuzu sürdüreceğiz" dedi.

TOPLUMA ÖNCÜ ÇALIŞMALAR

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise '2022 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında belge almayı başardıklarına dikkat çekerek, "Araştırma ve geliştirme alanındaki çalışmalarımızı güçlendirerek, proje üreterek, topluma öncü olacak çalışmalar yaparak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATIF VE PROJE SAYISINDA ARTIŞ

Prof. Dr. Abacıoğlu, "TÜBİTAK tarafından hazırlanan, en başarılı 50 devlet ve vakıf üniversitenin listelendiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde de üniversitemiz, 'uluslararası proje sayısı' kategorisinde 18'inci, 'uluslararası projelerden elde edilen fon tutarı' kategorisinde 12'nci sırada yer alıyor. Bunlar, üniversite olarak doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi" şeklinde konuştu.