Saman yüklü TIR cayır cayır yandı

İzmir Tire'de, saman yüklü TIR alevlere teslim oldu. Talihsiz olay, ilçeye bağlı Boynuyoğun köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde bulunan Rıdvan Ç. yönetimindeki 63 ADY 770 plakalı saman yüklü TIR, yol kenarındaki elektrik tellerine temas ederek alev aldı. Alevler kısa sürede TIR dorsesine ve sonra da şoför mahalline sıçradı. Sürücü Rıdvan Ç, TIR'ı güçlükle yol kenarına çekerek yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Kullanılamaz hale gelen TIR'da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.