Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gençler için “rehber” hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversite tercihi yapacak gençlere Bakanlık tarafından yürütülen faaliyet ve destekleri kapsayan bir rehber hazırladıklarını belirterek, "'Türkiye Yüzyılı' hedefine inanan ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' ideallerine sahip çıkan gençler olarak, geleceğiniz adına en doğru kararı vereceğinizden şüphem yok." ifadesini kullandı. Kacır, yazılı açıklamasında, aydınlık yarınların umudunun gençler olduğunu vurguladı. Öğrencilerin kimi zaman yorulduğunu ama asla pes etmediğini ve yoğun bir süreci tamamladığını kaydeden Bakan Kacır, "Hayalinizdeki geleceğe giden bu yolda, kritik dönemeçlerden biri olan üniversite tercih dönemi geldi. Kaygılarınızı, tereddütlerinizi, içinde bulunduğunuz süreçteki kararsızlıklarınızı anlıyorum. 'En doğru tercihi nasıl yapabilirim?' sorusuna cevap aradığınız bu günlerde size destek olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kacır, bu doğrultuda yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri ve tercihlerine ışık tutabilecek verileri hazırladıkları sayfada öğrencilerin kullanımına sunduklarını bildirdi.

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Gençlerden, sadece tercih kılavuzlarına, taban puanlara ve sıralamalara bakarak karar vermemelerini ve tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri, bölümleri mutlaka bizzat ziyaret etmelerini isteyen Kacır, "Mezunu olmayı hayal ettiğiniz bölümde eğitim görmüş kişilerle iletişime geçmeye çalışın. Araştırma merkezlerini ve enstitüleri, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezlerini görmeyi ihmal etmeyin. Burada paylaştığımız verilerin geçtiğimiz döneme ait olduğu ve yeni kurulan üniversitelerin de gelecekte benzer başarılara imza atabileceğini dikkate alın. Ülkemizi müreffeh ve tam bağımsız yarınlara taşıyacağınız inancıyla sizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.