Uluslararası ve tam akreditasyona sahip öncü bir araştırma üniversitesi

Cumhuriyetin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılına, uluslararası tanınır, tam akreditasyona sahip öncü bir araştırma üniversitesi olmanın gururu ile giren Ege Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren adını aldığı bölgenin eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve iş dünyasının odak noktasında yer alıyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde hayata geçirilen güven ve huzur iklimi, vizyoner uygulamalar ve nitelikli projelerle adını küresel ölçekte duyuran Ege Üniversitesi, son 6 yılda çağın gereksinimlerine uygun akademik çeşitliliği ve güçlü teknolojik altyapısı ile dev bir bilim üssü haline geldi.

TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK

EÜ'de oluşturulan bilim üretme ekosisteminin birçok alanda başarıya dönüştüğünü ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Devletin zirvesiyle kurulan güçlü iletişim ve koordinasyon ile Türk yükseköğretiminde tarihi başarılara imza attık. Önce tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olduk, ardından ülkemizin önde gelen araştırma üniversiteleri arasına adımızı yazdırdık. Lisans programlarının yüzde 70'ini akredite ederek kalitemizi tescilledik. TÜBİ- TAK nezdinde tüm üniversiteler içeresinde proje kabul sayısında son üç yılda arka arkaya Türkiye birincisi olduk. 2209 A programında 435 proje ile en yüksek başvuruyu yapan ve 276 proje ile en çok kabul alan üniversite olduk. Patent tescilinde Türkiye birincisi, patent lisanslamada Türkiye ikincisi, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında son üç yılda Türkiye birincisi olduk. TEKNOFEST 2023'te ödülleri toplayarak, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline damga vurduk. Festival finalinde 20 takımla yarışarak dereceler aldık. YÖK Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 9 bayrak, 3 nişan aldık. Son teknoloji cihazlar ve nitelikli akademik kadrolarıyla bölgenin ve ülkenin sağlık ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan Tıp Fakültesi Hastanemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde "A Plus Hastane" seçildi. Ayrıca her iki akademik birimimiz bakanlık tarafından yayınlanan sağlık turizmi için yetkilendirilmiş sağlık tesisleri listesine girmeye hak kazandı" dedi.

ÖĞRENCİ ODAKLI UYGULAMALAR

Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek mottosu ile belirlenen stratejik plan ve yol haritası doğrultusunda pek çok öğrenci odaklı uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrenci Senatosu, Öğrenci Dekanlığı, Öncelikli Randevu Sistemi, Turkuaz Masa, Canlı Destek Hattı, Mezun Kartı, Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi, Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi gibi örnek uygulamaları akademiye kazandırdık. Tüm bu uygulamalarımız öğrencilerden tam not alarak üniversiteyi öğrenci memnuniyetinde A Plus kategorisine yerleştirdi. Ayrıca, Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite ödülünü ülkemizde kazanan ilk ve tek yükseköğretim kurumu olduk" diye konuştu. Ege Üniversitesinin büyük dönüşümünde dijitalleşme ve uluslararasılaşma başlıklarının da önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu'nun kurucu 8 üyesinden birisi olan üniversitemizde, birçoğu kendi yazılımımız olan ESCOLA, CHET, Sanal Sınıf, Teletıp, Akademi TV, Ege Labsis, BAP Başvuru Yönetim Sistemi, Akademik Veri Yönetim Sistemi ve UNISIS Bilgi Sistemini hayata geçirdik. Bu süreçte uluslararasılaşma hedefimiz de önemli ve öncelikli bir yer tuttu ve bu konuda da önemli akademik iş birliklerine imza attık. Türk Yükseköğretiminde bir ilk olan Çift Diploma Programını Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi iş birliğiyle uygulamaya koyduk. Özbekistan'dan 33

Türkiye'den 56 üniversitenin katılımıyla Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumuna ev sahipliği yaptık" ifadelerini kullandı.

HUZURLU, GÜVENLİ VE MODERN

Ege Üniversitesinin, yapılan fiziki altyapı yatırımlarıyla huzurlu, güvenli ve modern bir kampüs ekosistemine kavuştuğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Çim alan miktarını 4 bin 600 metrekareden 120 bin metrekareye, 110 bin metrekare olan yeşil alan oranını 420 bin metrekareye, bisiklet yolunu 5 bin 500 metreye, tartan pistli yaşam yolunu ise 3 bin metreye çıkardık. Dünya Yeşil Üniversiteler- Greenmetric sıralamasında dünyada 108'inci, ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında 4'üncü sıraya yükseldik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında bütün birimleriyle kampüs bazında Sıfır Atık Belgesi alan İzmir'deki ilk eğitim kurumu olduk. Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolünün uygulanacağı 10 pilot üniversite arasında yer alıyoruz. Merkez Kütüphanemizi, yeni kaynak eserler ve ulusal ve uluslararası veri tabanları ile güçlendirilip öğrencilerin buluşma noktası haline getirdik. Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyeti kampüsümüze taşıyoruz" dedi.