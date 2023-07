“Yamaç paraşütünü yasaklayın”

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki paraşüt pilotları uçuş güvenliklerinin olmadığı gerekçesi ile yaptıkları eylemde yamaç paraşütünün yasaklanmasını istedi.

'ÖLÜDENİZ LUNAPARK DEĞİLDİR'

Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden Fethiye Ölüdeniz'de 300 yamaç paraşütü pilotu, ellerinde "Can kurtarma kuleleri can alıyor", "Yamaç paraşütü yasaklansın", "Ölüdeniz lunapark değildir" yazılı Türkçe ve İngilizce afişler açarak eylem düzenledi. Sahildeki can kurtarma kulelerinin yanı

sıra bazı kamyonetlerin yüzünden tehlike atlattıklarını ve bu sebepten zorunlu iniş yaptıklarını dile getiren paraşüt pilotları Türker Türkoğlu ve Hüseyin Akçay "İniş alanlarında malzeme taşıyan araçların günün her saati başıboş gezmesi, iniş alanlarına yapılan cankurtaran kulelerinin güvenliği tehlikeye atması ve cankurtaran kulelerinin yerlerinin plajdan uzak olması, iniş yapılan sahilin şezlong ile doldurulması hem tandem, hem de öğrenci ve single (tekli) uçuşlar açısından hayati risk taşıyor. Bu sebeplerle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi hala mümkün. Yetkilileri göreve davet ediyoruz." dedi.