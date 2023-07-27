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105 yaşındaki kadın 28 saat sonra bulundu

SEBAHATTİN ALP
105 yaşındaki kadın 28 saat sonra bulundu
Denizli'de ot toplamak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 105 yaşındaki alzheimer hastası Ayşe Uram, 28 saat sonra evinin 3 kilometre uzağında bulundu. Belenköy Mahallesi'nde ikamet eden Uram'dan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarma ekiplerini aradı. Yaşlı kadın AFAD, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kale Belediyesi drone ekiplerince 28 saat sonra aç ve susuz kalmış bir şekilde bulundu. Öncelikle yaşlı kadının temel ihtiyaçlarını karşılayan ekipler sonra tedavi için hastaneye gönderdi. Uram'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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