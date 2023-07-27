Berzeg’i arama çalısmaları 40’ıncı gününde

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 40'ıncı gününe girdi. Bu zamana kadar 210 kilometrekarelik alan havadan ve karadan tarandı. Gözden kaçma ihtimaline karşın ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in evinin önünden yeniden başlatılan aramalarda, kontrol edilen 80 kilometrelik bölgede herhangi bir ize de rastlanmadı.

MAĞARALAR ARANIYOR

Tüm ihbarları değerlendiren ekipler, saat 08.00 itibarıyla gruplar halinde sahaya çıkıp çalışıyor. Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda arama yapan ekipler, gözden kaçma ihtimaline karşı taranan bölgelerde yeniden çalışma başlattı. 80 kilometrekarelik alanı tekrar detaylı şekilde tarayan ekipler, bölgede herhangi bir ize rastlamadı. Bu arada Berzeg'in kaybolmasına ilişkin savcılık soruşturması da sürüyor.