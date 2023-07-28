Başkan Erdoğan’dan IDEF’23 Savunma Sanayii Fuarı’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Fuara katılan firmalara ve gerçekleştirilen etkinliklere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Salı günü başlayan ve 4 gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek.

Fuar tarihi açısından çok da uzun olmayan 30 yılda İDEF önemli bir markaya dönüşmüştür. Türk savunma sanayinin adeta görücüye çıktığı fuar süresince 200 sistemin tanıtımı yapıldı. İş bağlantıları açısından da fuarımız verimli geçti. 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Bunların haricinde daha pek çok temasa fuarımız vesile oldu. İDEF'in başarı çıtasını yükseltmesinden memnuniyet duyuyorum. Buraya destek veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

81 ÜLKE FUARA KATILDI

Kamu-özel sektör arasındaki yakın işbirliğinin önemini burada bir kez daha gördük. Salı günü başlayan ve dört gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689'u yerli, 772'si yabancı olmak üzere bin 461 firma yer aldı. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere 100 binden ziyaretçiyi ağırlayan IDEF'23 sektöre damgasını vurmayı yine başardı.

Buradaki tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhuyla işine dört elle sarılmasını bekliyorum. Bir sonraki IDEF'i sektörümüz açısından yeni bir sıçarama tahtasına döndüreceğiz. Son 20 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz. Son 21 yılda Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında yakaladığı başarının şahididir. Gerçekten son 21 yılda dünyada hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellemelerle karşılaştık. Bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu unutmadık. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz.

Bu anlayışla hareket ederek, 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice zafere imza attık.

Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere kadar düşürdük. İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz nokta zaten biliniyor. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerde kullanılan silah sisteminden radarlara kadar birçok teknoloji biz geliştiriyoruz. Tasarımdan geliştirmeye seri üretime kadar her konuda farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Milli teknoloji hamlesiyle ürün geliştirmeyi cazip hala getirdik. 2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firma faaliyet gösterirken 2022 yılında bu sayı 2500 oldu.

2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Deprem felaketi ve kritik seçimlere rağmen bu hedefimizden vazgeçmedik. Sene başından bu yana yeni altay tankımızı, TCG Anadolu'yu, Kaan'ı Hürjet ve Atak2'yi, hava kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi devreye aldık. 3 ay önce hangardan çıkardığımız Kaan'ı yıl sonunda havada da göreceğiz. TCG Anadolu ile ilgili, onun inşallah bir üst segmentini yapcağız. Daha bir üst segmentini yapmadan siparişler almaya başladık. Geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu yapan Hürjet'in de 2025 yılında envantere girmesini planlıyoruz.

Ülkemizin savunma gibi zor bir alanda yazdığı başarı hikayesi dünyadaki diğer devletlere de ilham kaynağı oluyor. Silah gücünü elinde tutan kimi ülkelerin hazımsızlığının ardında işte bu var. Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir, biz orta ve uzun vaadeli ortaklıklar kurmak niyetindeyiz. Ortak çıkarlar ve anlayış dahilinde iş birliğimizi güçlendirelim diyoruz.