MİT’ten nokta operasyon! Sözde Sincar eyalet sorumlusu imha edildi

Son dakika haberleri... MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye'deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ın 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti. MİT'in saha ajanları örgütün Sincar Eyalet sorumluları arasında bulunan teröristin MİT operasyonları nedeniyle Sincar'da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi. Harekete geçen MİT unsurları Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ı yakın markaja aldı. Hanesor ve Kerse'deki teröristlerin, Mesut Celal Osman'ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı'na bağlı olduğunu belirleyen MİT, teröristin yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalıştığını belirlendi. Zagros Çekdar kod adlı terörist, MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK SALDIRININ TALİMATINI VERDİ

PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar Eyalet sorumlularından olan Zagros Çekdar Kod Mesut Celal OSMAN, 2010'da örgüte Suriye'de katıldı. Örgütün gençlik faaliyetlerinde içerisinde yer alan bulunan terörist, 2015'te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye'ye geçti. Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerimize karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi. Osman, 2018'te Irak'a geçerek örgüt sorumluları için verilen 6 aylık eğitime katıldı. 2023 yılı itibariyle de Sincar'daki örgüt sorumluları arasında yer aldı.