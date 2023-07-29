‘Aşurenin şifası, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, aşure gününün bereketli olması dileğinde bulundu. Emine Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure günü bereketli olsun."