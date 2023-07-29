  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Aşurenin şifası, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin’

‘Aşurenin şifası, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin’

‘Aşurenin şifası, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin’
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, aşure gününün bereketli olması dileğinde bulundu. Emine Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure günü bereketli olsun."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA