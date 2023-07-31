600 milyon TL’lik altınla kaçan kuyumcu İzmir’de yakalandı

Adana'da kar vaadi ile mahallelinin 600 milyon TL'lik altınını alıp, kaçtığı iddiasıyla aranan kuyumcu Atahan K. (45), İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı. Ekipler, Atahan K.'nin İzmir'e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini belirledi. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Atahan K, Adana ve İzmir polisinin ortak operasyon ile gözaltına alındı.

PARALARINI ÖDEYECEĞİM

Emniyete götürülen Atahan K., ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil; 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkardım, paralarını ödeyeceğim" dedi. Atahan K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Atahan K.'nin iş yerinin kurşunlandığı anların, güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı.