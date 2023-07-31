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Haberler Gündem Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

Urla’da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale etti. Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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