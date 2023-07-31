Aliağa’da yaz akşamları sanatla renkleniyor

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan 'Aliağa Sanat Günleri'nde yaz konserleri kapsamında sahne alan alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga ve Dedublüman, şarkılarıyla Aliağalı müzikseverleri coşturdu. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda arka arkaya sahne alan iki grup, konser alanını dolduran hayranlarına rock müziğin tadını doyasıya yaşattı.

Aliağa Sanat Günleri'nde bu hafta Helvacı Meydanı ve Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı'nda 'Kim Bu Aile?' isimli film sinemaseverler ile buluştu. Çocuk tiyatroları kapsamında ise Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda gösterime sunulan 'Karlar Ülkesi' minik izleyicisine keyifli anlar yaşattı. Tiyatro şöleni kapsamında bu hafta, Moliere'in ölümsüz eseri 'Kibarlık Budalası', 740'ıncı oyunu ile Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Oruç Kaptan, Aydan Şener ve Hakan Altıner gibi oyuncuların rol aldığı oyun, gecenin sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.