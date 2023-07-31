  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Araç şarampole devrildi yaşlı çifti ölüm ayırdı

Araç şarampole devrildi yaşlı çifti ölüm ayırdı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Araç şarampole devrildi yaşlı çifti ölüm ayırdı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, karısı ise ağır yaralandı. Olay, Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.P, (69) idaresindeki 26 FL 143 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki karısı G.P. ise (60) ağır yaralandı. Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA